Телеком

10:10 18.10.2017

НКРСИ одобрила электронную идентификацию абонентов связи

НКРСИ одобрила электронную идентификацию абонентов связи

 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разрешила электронную идентификацию абонентов.

Как говорится в сообщении НКРСИ на ее сайте, комиссия на заседании 17 октября утвердила соответствующую новую редакцию решения "Об утверждении Порядка регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме" и направит ее на согласование в заинтересованные государственные органы.

Разрешение электронной идентификации абонентов уже приветствовал президент "Киевстара" Петр Чернышов. "Если государство поддержит регулятора и одобрит предложения игроков телеком-рынка, то вскоре пользователи мобильной связи смогут идентифицироваться у оператора с любых устройств – с помощью ЭЦП, ID-карт или Bank ID", – написал глава крупнейшего мобильного оператора Украины.

По его мнению, абоненты связи должны понять, что регистрация все равно будет, так как это общемировой тренд и стратегический план украинского правительства. "Но мы приложили максимум усилий, чтобы она была удобной для абонентов", – отметил П.Чернышов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРСИ обнародовала информацию о распределении номерного ресурса

Украина намерена урегулировать доступ телекомоператоров к инфраструктуре кабельной канализации

PeopleNet лидирует по числу запросов абонентов мобильной связи к регулятору

ПОСЛЕДНЕЕ

Букеровскую премию 2017 года присудили американцу Джорджу Сондерсу за роман о Линкольне

Глава "Лаборатории Касперского" отверг обвинения в шпионаже, назвав их "бездоказательной паранойей"

Суд в РФ оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

Отменена государственная регистрация и аннулированы прокатные удостоверения компании "Медиа Маркет"

Twitter передал сенату США сведения о 201 связанном с Россией аккаунте

Определен состав украинской секции выставки CES-2018

Грузинский оператор Magticom получил кредит ЕБРР на $40 млн

Facebook обнародует якобы связанную с Россией рекламу по решению конгресса США

Alibaba учредила новый исследовательский центр для развития технологий

Microsoft и Facebook проложили самый мощный интернет-кабель через Атлантику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА