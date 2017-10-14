Отменена государственная регистрация и аннулированы прокатные удостоверения компании "Медиа Маркет"

Государственное агентство Украины по вопросам кино 13 октября аннулировало государственное удостоверение компании "Медиа маркет" на право распространения и демонстрирации, а также отменило государственную регистрацию кинофильмов "Мои чужие дети" (реж. В. Нетецкая), "Звонок из прошлого" (реж. С. Васьковский ) и "Любовь не обманешь" (реж. А.Задворный), сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

"Решение было принято на основании ст. 15 ЗУ "О кинематографии" и пункта 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 1315", - говорится в сообщении.

Отмена государственной регистрации и аннулирование прокатного удостоверения становится возможным по статье 15 закона Украины "О кинематографии", который регламентирует перечень оснований для отказа в выдаче госудостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, вместе с аннулированием государственной регистрации, в том числе и в случае обнаружения в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений.