Телеком

13:46 12.10.2017

Alibaba учредила новый исследовательский центр для развития технологий

Alibaba учредила новый исследовательский центр для развития технологий

Китайский интернет-гигант Alibaba Group объявил об учреждении нового исследовательского центра.

Компания планирует инвестировать более 100 млрд юаней ($15,2 млрд) в развитие передовых технологий в течение ближайших трех лет, сообщает агентство "Синьхуа".

Учрежденная Alibaba академия DAMO будет привлекать мировые таланты в таких областях, как квантовые вычисления, машинное обучение, базовые алгоритмы и сетевая безопасность. Аббревиатура DAMO расшифровывается как "discovery, adventure, momentum, outlook" (открытие, приключение, импульс, перспектива).

Академия уже установила партнерские связи с более чем 200 исследовательскими институтами и университетами и начала создавать филиалы в Азии, Америке и Европе.

 

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