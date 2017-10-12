Alibaba учредила новый исследовательский центр для развития технологий

Китайский интернет-гигант Alibaba Group объявил об учреждении нового исследовательского центра.

Компания планирует инвестировать более 100 млрд юаней ($15,2 млрд) в развитие передовых технологий в течение ближайших трех лет, сообщает агентство "Синьхуа".

Учрежденная Alibaba академия DAMO будет привлекать мировые таланты в таких областях, как квантовые вычисления, машинное обучение, базовые алгоритмы и сетевая безопасность. Аббревиатура DAMO расшифровывается как "discovery, adventure, momentum, outlook" (открытие, приключение, импульс, перспектива).

Академия уже установила партнерские связи с более чем 200 исследовательскими институтами и университетами и начала создавать филиалы в Азии, Америке и Европе.