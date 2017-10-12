Телеком

13:15 12.10.2017

Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности

Facebook рассчитывает на 1 млрд пользователей виртуальной реальности

Глава Facebook Inc. Марк Цукерберг рассчитывает привлечь 1 млрд человек в виртуальную реальность.

"Мы хотим убедиться, что она (виртуальная реальности - ИФ) безопасна, направлена во благо и доступна для всех", - сказал он на ежегодной конференции Facebook для разработчиков Occulus Connect.

В ходе мероприятия компания объявила о создании новых автономных очков виртуальной реальности Occulus Go. Их цена составит $199 - намного меньше, чем у прежней версии Oculus Rift, в продажу очки поступят в начале 2018 года.

Как отмечает Dow Jones, после жесткой критики Facebook за публикацию сомнительной информации М.Цукерберг стал осторожнее в высказываниях о новых технологиях, упоминая о негативных способах их использования.

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