Кабмин разрешил 70% предоплату за год для закупки товаров и услуг для создания Национальной телекомсети

Кабинет министров Украины разрешил осуществлять предоплату за год для приобретения оборудования, закупки работ, товаров, услуг для создания Национальной телекоммуникационной сети и обеспечения киберзащиты в размере до 70% их стоимости.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Премьер-министр Владимир Украины Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

В пояснительной записке к документу, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", отмечается, что создание Национальной телекомсети продиктовано решением Совета национальной безопасности и обороны. Как единая государственная платформа защищенных электронных коммуникаций государственных органов она создаст надежное функционирование существующих систем и комплексов спецсвязи.