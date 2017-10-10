"Киевстар" ввел новые тарифы с безлимитным интернетом

"Киевстар", крупнейший украинский оператор мобильной связи, во вторник представил новую линейку тарифов для абонентов предоплаченного доступа, вслед за конкурентами включив в нее тарифы с безлимитным 3G-интернетом.

Согласно пресс-релизу оператора, он обновил сразу линейку тарифов как для абонентов предоплаченной связи, так и для контрактных абонентов, хотя еще неделей ранее предполагалось, что тарифы для контрактных абонентов будут запущены спустя месяц после prepaid.

Линейка тарифов для абонентов предоплаченной связи состоит из четырех позиций: "Безлим Разговоры", "Безлим Соцсети", "Безлим Видео" и "Максимальный Безлим" – стоимостью в диапазоне от 45 грн/мес. до 155 грн/мес.

Согласно архиву тарифных планов на сайте компании, в 2016 году действовало 18 тарифных планов prepaid (включая 12 региональных) стоимостью в диапазоне от 35 грн в месяц до 175 грн в месяц. В самом дешевом тарифе, который назывался "Разговоры", отсутствовал предоплаченный трафик интернета, а в самом дорогом он был ограничен 6000 МБ.

Для контрактных абонентов новая линейка тарифов состоит из пяти позиций: "Безлим", "Безлим Extra", "Безлим Silver", "Безлим Gold" и "Безлим Platinum" в диапазоне стоимости от 95 грн в месяц до 1000 грн в месяц.

Согласно архиву, в 2016 году контрактные абоненты могли выбирать из девяти тарифов (включая четыре региональных) в диапазоне стоимости от 65 грн в месяц до 900 грн в месяц. В самом дешевом тарифе, который назывался "Разговоры", предоплаченный интернет-трафик 4000 МБ, а в самом дорогом – 12000 МБ.

"Киевстар" указывает, что особенностью большинства новых тарифов является предоставление голосовой "SIM-пары", а при новых контрактных подключениях компания предоставит возможность пользоваться услугами авансом, оплачивая их в следующем месяце.

Ранее президент "Киевстара" Петр Чернышов также отмечал, что в безлимитном интернете от "Киевстара", в отличие от тарифа основного конкурента, в частности, не будет запрета на использование торрентов и раздачу интернета с телефона.

"Но он будет дороже, так как не будет ограничений", – сказал президент "Киевстара".

По его словам, представление новой линейки тарифов для корпоративных клиентов предполагалось через месяц после корпоративных клиентов.

П.Чернышов указывал также, что компания не "гонится за клиентами", стараясь предоставлять им более дешевые услуги, а наоборот, ее новые тарифы направлены на повышение ARPU (ежемесячного дохода с абонента) за счет предоставления ему дополнительных услуг. В то же время он констатировал, что в нынешнем конкурентном поле на украинском рынке "Киевстару" с таким подходом удается удерживать всех клиентов.

Президент компании подчеркивал, что если за год удастся нарастить ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) в гривне на 10%, то это будет очень хорошим результатом.

"Киевстар" обслуживает около 26 млн абонентов в Украине. Его акционеры – международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Его выручка за первое полугодие 2017 года увеличилась на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 7,929 млрд грн, а EBITDA выросла на 13,8% – до 4,378 млрд грн. Во втором квартале 2017 года по сравнению со вторым кварталом 2016 года потребление голосовых услуг (MoU) возросло на 2,5% - до 573 минут, а ARPU увеличился на 8,5% - до 48 грн.