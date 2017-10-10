Телеком

12:08 10.10.2017

Турецкая Aselsan поставит "Спецтехноэкспорту" системы связи на $43,6 млн

Турецкая Aselsan поставит "Спецтехноэкспорту" системы связи на $43,6 млн

Турецкая компания Aselsan 9 октября подписала контракт с украинским клиентом о приобретении систем связи на сумму $43 млн 634,74 тыс., говорится в сообщении компании на Стамбульской фондовой бирже во вторник.

Согласно ему, в рамках соглашения поставки будут осуществляться в 2018 году.

Как сообщалось, 9 октября после заседания Стратегического совета высокого уровня под руководством президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Петра Порошенко Aselsan и государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" подписали в Киеве контракт о приобретении систем связи.

Aselsan – ведущая оборонная компания Турции, входит в число 100 крупнейших оборонных компаний мира. Компания является технологическим центром проектирования, разработки, производства, системной интеграции в таких сферах как авионика, навигационные системы, системы связи военного назначения, профессиональные системы связи, радиолокационные и радиоэлектронные системы, электрооптические системы, системы обороны и вооружения, военно-морские боевые системы.

Aselsan в 2016 году увеличила продажи на 35,5% – до TRY3,768 млрд (турецких лир), а ее чистая прибыль выросла в 3,7 раза – до TRY795 млн (текущий курс TRY3,6887/$1)/

ГП "Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие" (ГХВП) "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих спецэкспортеров Украины. С декабря 2010 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

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