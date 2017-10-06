Нацсовет по телерадиовещанию обратится в суд с просьбой об аннулировании лицензий ряда компаний UMH group

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 5 октября принял решение обратиться в суд с просьбой об аннулировании лицензий ряда компаний UMH group.

Согласно сообщению регулятора, такое решение он принял по итогам рассмотрения результатов внеплановых проверок входящих в группу ООО "Фирма "Волынь" (Киев), ТРК "Пилот-Украина" (Одесса), "Радио-Авто" (Херсон) ТРК "Форум" (Житомир) ТРК "Донецк ФМ" (Донецк) ТРО "Довира" (Киев), Студия "Европозитив" (Киев) ТРК "Киевские ведомости – телерадиоэфир" (Киев) ТРК "НБМ-Радио" (Киев), ТРК "Золотые ворота" (Киев) "Новый горизонт" (Киев), ТРК "ТТ" (Никополь), радиостанция "Заря" (Запорожье).

Внеплановые проверки на предмет своевременной подачи заявлений о переоформлении лицензий, а также документов, подтверждающих смену конечного бенефициарного собственника, проводились по заявлению общественной организации "Детектор медиа". В ходе проверок было установлено, что в Едином госреестре юридических и физических лиц - предпринимателей содержится информация, согласно которой конечным бенефициаром некоторых компаний является Дмитрий Крикберг. При этом вещатели в апреле 2017 года присылали в Нацсовет письма о якобы смене конечного бенефициарного владельца, однако так и не подали заявления в установленной форме и не представили документальное подтверждение такой смены. Лицензиаты также не обращались к регуляторному органу относительно переоформления лицензий в связи со сменой конечного бенефициарного владельца, что является нарушением закона "О телевидении и радиовещании", который устанавливает требование соответствующего обращения к регулятору в течение 30 рабочих дней с даты наступления факта изменений с заявлением установленной формы и подтверждающими документами.

Кроме того, среди владельцев отдельных вещателей указаны компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и физическое лицо, зарегистрированное в Белизе, т.е. в странах, являющихся оффшорными зонами. Нацсовет указывает, что законом "О телевидении и радиовещании" запрещены создание и деятельность телерадиоорганизаций, учредителем, собственником которых является нерезидент, зарегистрированный в одной из оффшорных зон. Одним из требований закона, которое на дату рассмотрения эти требования не было выполнено, является обнародование структуры собственности компании на официальном сайте телерадиоорганизации.

В связи с этим Нацсовет решил отказать в переоформлении лицензий и обратиться с иском в суд об их аннулировании.

Нацсовет на заседании также рассмотрел ряд вопросов вещателей относительно переоформления их лицензий в связи с изменением местонахождения передатчиков. Эти заявления регулятор удовлетворил с требованием предоставления необходимых документов в отношении владельцев и конечных бенефициарных владельцев.

Регулятор рассмотрел и заявления о продлении срока действия лицензий на вещание ООО "Радио-авто" ТРК "Форум", ТРО "Довира", Студия "Европозитив", ТРК "НБМ-Радио", и в связи с нарушением и невыполнением требований закона отказал этим вещателям в пролонгировании лицензий на вещание.

Группа ВЕТЭК бизнесмена Сергея Курченко и UMH 6 ноября 2013 года досрочно закрыли сделку купли-продажи медиахолдинга. Генеральная прокуратура Украины в марте 2014 года объявила С.Курченко в розыск.