Аккаунты в соцсетях имеют 67% украинских ТРЦ, мобильные приложения – 6%

Международный Совет торговых центров (ICSC) завершил глобальное исследование "Украинские торговые центры online", по результатам которого около 67% ТЦ/ТРЦ в Украине представлены в социальных сетях и лишь 6% имеют мобильное приложение.

"Была проанализирована представленность всех 288 украинских ТЦ в глобальной сети и их активность. Результаты исследования показали, что доля ТРЦ, имеющих хотя бы один аккаунт в соцсетях (67%), уже больше доли ТРЦ, просто имеющих свой сайт (64%)", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор ООО "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин, который представляет ICSC в Украине.

В то же время, по его словам, мобильные приложения используют пока только 6% торговых объектов.

"Но еще два года назад мобильных приложений в Украине не было вообще. Скорее всего, их число будет расти, и в будущем они будут использоваться как инструмент онлайн-продаж ТЦ", - отметил М.Гаврюшин.

Как сообщалось, исследовательская группа ICSC Ukraine Research Croup создана в июне 2013 года в составе Международного совета торговых центров (ICSC) для изучения украинского рынка торговых центров и стандартизации данных.

Bud House Group создана в 2007 году. "Будхаус Групп" является собственником и девелопером коммерческой, офисной, гостиничной и жилой недвижимости в таких городах, как Киев, Львов, Черкассы, Херсон, Одесса, Харьков и Запорожье.