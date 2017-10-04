Кабмин утвердил порядок использования средств на электронное управление в сфере предоставления админуслуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения развития электронного управления в сфере предоставления административных услуг.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 4 октября 2017 года.

Согласно тексту постановления, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем соответствующей бюджетной программы является Министерство экономразвития и торговли.

Средства, согласно порядку, используются с целью предоставления админуслуг в электронной форме и доступа субъектов обращения к информации об админуслугах путем расширения функционала т обеспечения функционирования Единого госпортала админуслуг.

Указанные бюджетные средства должны использоваться на: интеграцию портала в систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти; интеграцию информсистем предоставления админуслуг госорганов и органов местного самоуправления с порталом; создание комплексной системы защиты информации.

Не допускается направление бюджетных средств на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с вышеуказанными целями.

"Принятие указанного постановления позволит увеличить эффективность системы государственного управления, облегчит доступ граждан к административным услугам, повысит качество и прозрачность предоставления услуг, уменьшит коррупционную составляющую", - отмечают авторы документа.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в декабре 2016 года утвердил концепцию развития системы электронных услуг, реализация которой предусмотрена на период до 2020 года и состоит из трех основных этапов.

На первом этапе (2016-2017 гг.) предусматривались: оптимизация порядков предоставления приоритетных услуг, внедрение предоставления которых в электронной форме предполагается в первую очередь; реализация пилотных проектов по внедрению предоставления приоритетных услуг в электронной форме, альтернативных способов электронной идентификации и аутентификации.

На втором этапе (2018-2019 гг.) предусматривается: оптимизация порядков предоставления административных услуг; введение приоритетных услуг в электронной форме.

На третьем этапе (2020 год) предусматривается обеспечение предоставления электронных услуг во всех сферах общественной жизни, предоставление интегрированных электронных услуг, а также внедрение трансграничных электронных услуг.