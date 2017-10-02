Бывший CEO Uber ввел 2 представителей в совет директоров, что стало сюрпризом для совета

Основатель и бывший глава Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик в минувшую пятницу назначил двух новых директоров в совет директоров компании, не обсудив этот шаг с другими членами совета, пишет газета The Wall Street Journal.

Такая ситуация может усилить конфликт в компании и подорвать усилия ее нового гендиректора Uber Дары Хосровшахи, пытающегося решить многочисленные проблемы популярного сервиса заказа такси.

Т.Каланик, покинувший пост гендиректора Uber в июне 2017 года, назначил бывших CEO Xerox Corp. и CIT Group Inc. Урсулу Бёрнс и Джона Тэйна в качестве 10-го и 11-го директоров в совете Uber. В сообщении, направленном им WSJ, отмечается, что новые директора получили необходимые полномочия уже в пятницу.

Т.Каланик контролирует три места в совете директоров Uber по условиям сделки с саудовским госинвестфондом, инвестировавшим в компанию $3,5 млрд в 2016 году.

Назначение новых директоров, вероятно, является шагом, направленным против одного из крупнейших акционеров Uber - фонда Benchmark Capital, пытающегося лишить Т.Каланика права контроля двух дополнительных мест в совете директоров.

Benchmark Capital, также имеющий место в совете директоров Uber, возглавил группу инвесторов, потребовавших отставки Т.Каланика. Кроме того, фонд предложил создать новую структуру голосования для акционеров, при которой количество голосов определялось бы размером их доли в компании, в отличие от действующей системы, дающей более старым инвесторам больше голосов.

В заявлении Uber говорится, что назначение У.Бёрнс и Дж.Тэйна "стало для руководства компании полным сюрпризом".

Новый гендиректор Uber Дара Хосровшахи назвал такой шаг Т.Каланика "разочаровывающим".

По данным источников WSJ, совет директоров Uber вместе с Д.Хосровшахи ведут переговоры с японской SoftBank, которая оценивает возможность инвестиций в Uber в размере порядка $10 млрд.

SoftBank хотела бы получить два места в совете Uber, а также 17-22% в компании, как за счет выкупа акций у действующих акционеров, так и за счет прямых инвестиций в размере $1 млрд, сообщили источники.

В понедельник также стало известно об отставке Джо Бертрам - топ-менеджера Uber, отвечающего за операции компании в Великобритании и Северной Европе.

Как сообщалось, на прошлой неделе британский регулятор принял решение не продлевать лицензию Uber на работу в Лондоне, срок действия которой истек 30 сентября.

Тем не менее, в заявлении Uber отмечается, что отставка Дж.Бертрам не связана с этой ситуацией. Дж.Бертрам сообщила, что приняла решение уйти из Uber, чтобы занять новую должность в другой компании.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах.