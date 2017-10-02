Телеком

16:44 02.10.2017

США выделят $5 млн на украинскую кибербезопастность

США предоставят Украине $5млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты предоставят более $5 млн в рамках новой помощи в области кибербезопасности, направленной на укрепление способности Украины предотвращать, уменьшать влияние и реагировать на кибератаки", - говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве проинформировали, что 29 сентября в Киеве прошел первый раунд двустороннего диалога по вопросам кибербезопастности. Его участники, признавая важность киберугроз, поделились подходами по организации структур по политике кибербезопасности и порядку действий в ответ на киберинциденты.

Стороны обсудили пути защиты критической инфраструктуры и военных систем.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

СБУ проводит следственные действия в офисе "Евротранстелекома"

АМКУ оштрафовал "лайфселл" на 19,5 млн грн за "посекундную" тарификацию

Проект бюджета-2018 предусматривает 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа

Европарламент предлагает отменить плату за роуминг для Украины, Грузии и Молдовы

Apple представила премиальный iPhone X, поставки начнутся в ноябре

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший CEO Uber ввел 2 представителей в совет директоров, что стало сюрпризом для совета

Google готов помочь издателям с увеличением платной подписки

Украинские айтишники представили свои стартапы менеджерам Amazon и Skype

"Киевстар" в течение часа восстановил связь после повреждения магистрали Львов-Хмельницкий земработами

Нацсовет по телерадиовещанию в I полугодии зафиксировал лишь 15 нарушений закона о языковых квотах на радио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на аэрогрили на price.ua
РЕКЛАМА