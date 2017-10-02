Телеком

13:52 02.10.2017

Украинские айтишники представили свои стартапы менеджерам Amazon и Skype

Во Львове прошла выставка современных технологических разработок и битва стартапов, в ходе которой молодые украинские айтишники представили свои проекты менеджерам и разработчикам IT-компаний с мировым именем. Мероприятие прошло в рамках самой масштабной технологической конференции в Восточной Европе - IT Arena 2017.

Сам ивент собрал около 100 докладчиков из 20 стран мира и более 1,5 тысяч участников из ведущих украинских компаний-разработчиков ПО. Спикеры из Amazon Web Services, Skype, Luftronix делились опытом и персональными подходами к решению задач.

«Для меня ценным был доклад Лизы Лонг из Skype. Она рассказала о секретах создания продукта для пользователей с различными потребностями, - рассказывает руководитель отдела разработки компании Lucky Labs Владислав Пронский. - Доклад подтолкнул меня к идее систематизации отзывов по каждому продукту и построению прямой коммуникации с клиентами для повышения качества продукта».

Доклады читали в трех тематических потоках - Technology, Business, Product. Одним из центральных спикеров стал Александр Никс, основатель Cambridge Analytica. Компания занимается избирательными технологиями на основе Big Data. Самыми известными проектами Никса стала кампания Дональда Трампа и поддержка Brexit.

“Доклад Александра Никса на IT Arena 2017 не был новым. В его основе была презентация прошлых лет, - делится впечатлениями ведущий разработчик Luxoft Антон Сулим. - Он оценил рынок данных в Украине. Отметил, что Big Data у нас пока еще только развивается и в этой отрасли нужны дополнительные исследования”.

Всего в мероприятии приняли участие представители более 50 ведущих мировых компаний в сфере IT.

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