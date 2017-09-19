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14:46 19.09.2017

Еврокомиссия объявила о создании Агентства ЕС по кибербезопасности

Еврокомиссия и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини предложили ряд мер по усилению кибербезопасности союза для обеспечения противодействия киберпреступности, экономические последствия от которой в Евросоюзе за последние четыре года увеличились в 5 раз.

Во вторник эти меры огласил заместитель председателя Европейской комиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип, член Европейской комиссии по союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг и член Европейской комиссии по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль.

"Мы все более и более зависим от данных, и это причина, по которой важно защищать их от любых атак. Кибератаки стали все более и более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе А.Ансип.

Он объявил о предложении Еврокомиссии создать Агентство ЕС по кибербезопасности, которое будет помогать государствам-членам союза действовать в связи с кибератаками.

Предложено также внедрить новую европейскую систему сертификации, которая позволит "гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде".

По словам А.Ансипа, "ни одна страна не может в одиночку справиться с проблемой кибербезопасности".

"Наши инициативы усиливают сотрудничество, чтобы страны ЕС могли представлять единый фронт. Мы также предлагаем новые меры для стимуляции инвестиций в инновации и содействие "кибергигиене", - объяснил зампред Еврокомиссии.

Выступая 13 сентября в Европарламенте с докладом о состоянии Евросоюза, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер указал на то, что за минувший год в ЕС было зарегистрировано более 4 тыс. атак вымогающих программ в день, и 80% европейских предприятий пережили, как минимум, один инцидент, связанный с киберпреступностью.

По словам Ж.-К.Юнкера, "Европа остается плохо оснащенной перед лицом кибератак". В своем докладе он сообщил о предстоящем создании Агентства ЕС по кибербезопасности.

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