В Украине стартовал прокат лучших фильмов DOCU/ХІТ, в том числе "Война химер"

В Украине начался прокат лучших фильмов DOCU/ХІТ, в том числе фильма Анастасии и Марии Старожицких "Война химер", который, по мнению критиков, не похож ни на одну кинокартину о продолжающейся войне на Донбассе.

Согласно пресс-релизу авторов "Войны химер", этот фильм уже стал участником международных конкурсных программ Одесского международного кинофестиваля и DOCUDAYS.UA, номинировался в числе восьми украинских премьер-2017 в отборе национального претендента на кинопремию "Оскар".

При этом, как отмечается, полнометражный фильм был снят почти без финансирования, за личные средства режиссеров и на фотоаппарат.

"Вначале личная история любви и войны была прожита, а только потом восстановлена по кусочкам", - сказано в пресс-релизе.

За кадром и в кадре А.Старожицкая и боец-доброволец Валерий Лавренов рассказывают друг другу о том, что происходит вокруг, включая жизнь в пострадавших от обстрелов городках, трагедию Иловайского котла, выход из окружения, похороны побратимов, попытку создать мирный быт и уже совместную поездку на линию фронта.

"Это чувственная история, в которой документальные съемки стали инструментом искреннего рассказа", – сказано в пресс-релизе и отмечается, что этот фильм "стоит увидеть, чтобы по-настоящему почувствовать, что же со всеми нами происходит".

Прокат фильма "Войны химер" проходит в Киеве в кинотеатре "Жовтень" с 14 сентября по 25 октября и кинотеатрах сети "Планета-кино" в Одессе, Харькове, Львове, Днепре, Сумах и Херсоне с 28 сентября по 4 октября. Расписание всех показов DOCU/ХІТ на сайте docuhit.org