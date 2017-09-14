Apple может выделить фонду Bain Capital $3 млрд на покупку бизнеса Toshiba по выпуску чипов

Apple Inc. может предоставить фонду прямых инвестиций Bain Capital порядка $3 млрд, чтобы помочь ему профинансировать покупку полупроводникового бизнеса Toshiba Corp., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Накануне Toshiba сообщила, что подписала меморандум о взаимопонимании, предусматривающий продажу ее подразделения по выпуску чипов памяти, с группой инвесторов во главе с Bain Capital.

По словам источников, Apple ведет переговоры с Bain и может предоставить фонду средства наряду с Dell Inc., Seagate Technology Plc и SK Hynix Inc.

Поддержка этих компаний убедила Toshiba подписать меморандум о взаимопонимании с Bain, отмечают источники.

Как сообщалось, в июне этого года консорциум инвесторов во главе с Bain Capital предложил порядка 2,1 трлн иен ($19,1 млрд) за полупроводниковый бизнес Toshiba. Позднее консорциум покинули японские госкомпании Innovation Network Corp. of Japan (INCJ) и Development Bank of Japan, не пожелав участвовать в сделке в связи с разбирательством между Toshiba и ее партнером по СП Western Digital Corp.

Toshiba заявила, что рассчитывает на заключение финального соглашения с Bain до конца текущего месяца.

Apple планирует получить долю в бизнесе Toshiba, наряду с Bain, отмечают источники.