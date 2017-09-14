Телеком

10:42 14.09.2017

Цены на желруду на Даляньской бирже упали в четверг

Фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже в Китае по итогам торгов в четверг достигли уровня, близкого к минимальному показателю за месяц.

Железная руда с поставкой в январе по итогам торговой сессии стоила 526 юаней за тонну, что на 1,5% ниже стоимости на закрытие предыдущей сессии.

"У сталепроизводителей нет большой необходимости для накопления желруды на складах, - говорится в обзоре Shanghai Cifco Futures. - В портах отсутствует дефицит руды с высоким содержанием железа".

Стоимость горячекатаной стали с поставкой в январе в четверг на Шанхайской фьючерсной бирже повысилась на 0,7%, до 4147 юаней за тонну.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Европарламент предлагает отменить плату за роуминг для Украины, Грузии и Молдовы

Apple представила премиальный iPhone X, поставки начнутся в ноябре

Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалам ТВi, ZIK и Одесской ТРК "Град"

В Крыму в 2018 году появятся еще 8-10 украинских телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

УГЦР планирует до конца 2017г предоставить доступ к электронному порталу услуг операторам ШПД

"Укртелеком" предложил НКРСИ упростить доступ к кабельным канализациям электросвязи

Одна из крупнейших ювелирных сетей Signet приобрела электронного ритейлера James Allen

Rozetka.ua планирует в будущем продавать на своей площадке любой ассортимент товаров

Канада призывает Киев полностью профинансировать общественное вещание для гарантии его независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5785.html
РЕКЛАМА