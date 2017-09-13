УГЦР планирует до конца 2017г предоставить доступ к электронному порталу услуг операторам ШПД

Возможностями электронного портала услуг для пользователей радиочастотного ресурса (РЧР) страны, который в середине августа этого года запустило госпредприятие Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), до конца текущего года смогут воспользоваться, помимо операторов мобильной связи, операторы широкополосного доступа (ШПД) в интернет, сообщила директор департамента IT УГЦР Виктория Трощенко.

"Планируем запустить портал для операторов ШПД до конца текущего года или даже быстрее. Уже сейчас отрабатываем с ними необходимые процессы", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

В.Трощенко отметила, что если при первоначальном запуске портала речь шла о четырех крупных операторах мобильной связи в стране и частотах, на которых развивается связь 2G и 3G, то теперь доступ к нему получат около 260 провайдеров ШПД, значительное число которых являются небольшими компаниями и расположены регионах.

"Операторы ШПД очень ждут этого подключения, так как для них это существенная экономия времени и ресурсов", – подчеркнула представитель УГЦР.

Она напомнила, что госпредприятие впервые анонсировало запуск электронного портала услуг с электронным кабинетом оператора телекоммуникаций и презентовало его концепцию на международной конференции Telecom Ukraine-2016, а спустя год на Telecom Ukraine-2016, прошедшее в Одессе 8-12 сентября, уже отчиталось о первых результатах и дальнейших планах развития портала.

В частности, В.Трощенко указала, что в электронном кабинете можно будет увидеть весь перечень своих базовых и абонентских станций, полученные документы по ним, проконтролировать сроки их действия, подать заявки в электронной форме на новые радиоэлектронные средства и иметь возможность отследить все стадии прохождения этой заявки.

"Портал также интегрирован с общей системой частотных присвоений, поэтому его пользователь может увидеть всю картину, которая есть у нас", – добавила директор департамента.

Говоря о дальнейших планах, она выделила работу с Генеральным штабом, как посредником в работе с операторами спецсвязи, по упрощению процедуры согласования получения частот. В.Трощенко пояснила, что сегодня заявителям приходится подавать 7 пакетов документов в бумажном виде, тогда как ставится цель перевести этот документооборот в электронную форму.

"Мы ведем переговоры и собираемся объявлять тендер, чтобы Генштаб имел доступ к этому порталу услуг как некоммерческая организация", – сказала директор IT-департамента УГЦР.

Как ранее отмечало госпредприятие, использование е-кабинета портала услуг должно ускорить процедуру рассмотрения заявок, получения разрешительных документов и даст возможность интерактивного общения с пользователями радиочастотного ресурса.

"Весомым преимуществом в работе портала будет возможность заказывать е-услуги, иметь доступ к заполнению е-заявлений, осуществлять оплату предоставления е-услуг через интернет, контролировать состояние обработки е-заказов, а также регистрировать события, связанные с работой портала", – отмечалось в сообщении при запуске ресурса http://my.ucrf.gov.ua/.

Чтобы воспользоваться е-услугами пользователям, нужно будет авторизоваться с использованием электронной цифровой подписи.