"Укртелеком" предложил НКРСИ упростить доступ к кабельным канализациям электросвязи

"Укртелеком" представил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), ряд предложений по упрощению Правил предоставлении доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи (ККЭ).

"В частности, предлагаемые изменения позволят почти на треть сократить количество действий поставщика и заказчика, необходимых для предоставления доступа к ККЭ, что, в свою очередь, повлияет и на время, необходимое для получения данного доступа операторами и провайдерами телекоммуникаций" – сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя одобренный накануне НКРСИ проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Правил предоставления доступа к инфраструктуре ККЭ", представитель "Укртелекома" отметил, что компания поддерживает принятие этого документа.

"Эта инициатива, которая четко определяет правила доступа игроков рынка телекоммуникаций к ККЭ, не принадлежащей операторам и провайдерам. Ранее такие правила отсутствовали, в то время как кабельная канализация есть не только в собственности операторов. Нормативное урегулирование подобных вопросов, конечно, нужно", – сказал М.Шуранов.

Как сообщалось, одобренный НКРСИ проект, по данным регулятора, учел все замечания участников рынка и в ближайшее время будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы - Министерства финансов, экономического развития и торговли, Госрегуляторную службу, Антимонопольный комитет, Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.