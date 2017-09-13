Телеком

15:58 13.09.2017

"Укртелеком" предложил НКРСИ упростить доступ к кабельным канализациям электросвязи

"Укртелеком" представил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), ряд предложений по упрощению Правил предоставлении доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи (ККЭ).

"В частности, предлагаемые изменения позволят почти на треть сократить количество действий поставщика и заказчика, необходимых для предоставления доступа к ККЭ, что, в свою очередь, повлияет и на время, необходимое для получения данного доступа операторами и провайдерами телекоммуникаций" – сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя одобренный накануне НКРСИ проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Правил предоставления доступа к инфраструктуре ККЭ", представитель "Укртелекома" отметил, что компания поддерживает принятие этого документа.

"Эта инициатива, которая четко определяет правила доступа игроков рынка телекоммуникаций к ККЭ, не принадлежащей операторам и провайдерам. Ранее такие правила отсутствовали, в то время как кабельная канализация есть не только в собственности операторов. Нормативное урегулирование подобных вопросов, конечно, нужно", – сказал М.Шуранов.

Как сообщалось, одобренный НКРСИ проект, по данным регулятора, учел все замечания участников рынка и в ближайшее время будет направлен на согласование в заинтересованные государственные органы - Министерства финансов, экономического развития и торговли, Госрегуляторную службу, Антимонопольный комитет, Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Европарламент предлагает отменить плату за роуминг для Украины, Грузии и Молдовы

Apple представила премиальный iPhone X, поставки начнутся в ноябре

Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалам ТВi, ZIK и Одесской ТРК "Град"

В Крыму в 2018 году появятся еще 8-10 украинских телеканалов

ПОСЛЕДНЕЕ

УГЦР планирует до конца 2017г предоставить доступ к электронному порталу услуг операторам ШПД

Philip Morris выделит $1 млрд на борьбу с курением

Одна из крупнейших ювелирных сетей Signet приобрела электронного ритейлера James Allen

Rozetka.ua планирует в будущем продавать на своей площадке любой ассортимент товаров

Канада призывает Киев полностью профинансировать общественное вещание для гарантии его независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить кроссовки женские на price.ua
РЕКЛАМА