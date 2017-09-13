Телеком

15:21 13.09.2017

Philip Morris выделит $1 млрд на борьбу с курением

Американский производитель табачных изделий Philip Morris International Inc. сообщил о создании специального фонда, целью которого станет борьба с курением сигарет.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она будет выделять на деятельность фонда $80 млн ежегодно в течение 12 лет начиная с 2018 года, то есть совокупные инвестиции составят $1 млрд. Фонд возглавит бывший сотрудник ВОЗ Дерек Йо.

Организация будет названа Фонд за мир без курения (Foundation for a Smoke-Free World) и будет финансировать исследования, оценивать альтернативы традиционным сигаретам, отслеживать прогресс в борьбе с курением и заниматься поиском способов подготовки производителей табака к сокращению спроса на их продукцию.

Сама Philip Morris активно продвигает свою технологию IQOS, которая основана на нагревании табака, тем самым позволяя избежать процесса горения и выделения сопутствующих ему вредных веществ. По данным компании, около 3 млн курильщиков перешли с обычных сигарет на данную технологию.

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