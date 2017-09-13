Европарламент предлагает отменить плату за роуминг для Украины, Грузии и Молдовы

В Европейском парламенте предлагают ввести для Украины, Грузии и Молдовы модель "Восточное партнерство-плюс", предусматривающую отмену платы за роуминг, создание трастового инвестиционного фонда для Украины и возможность введения новых санкций против РФ, сообщило "Радио Свобода".

"Эти предлагаемые меры накануне ноябрьского саммита программы ЕС "Восточное партнерство" содержатся в проекте доклада с рекомендациями Европарламента другим европейским институтам по этой программе, с которым познакомилось "Радио Свобода". Европарламент предлагает для этих трех стран-участниц программы подать привлекательную модель "Восточного партнерства-плюс", которая предусматривала бы, кроме упомянутого, также введение для этих стран односторонних тарифных преференций или создание широкополосных каналов связи с ними высокой мощности", - отмечено в сообщении "Радио Свобода".

Подобная модель "Восточное партнерство-плюс" может быть предложена и остальным членам "Восточного партнерства" – Беларуси, Армении и Азербайджану – но только, когда они будут готовы.

"За безвизом – безроуминг! Европарламент вполне серьезно собирается отменить роуминг для трех стран Восточного партнерства - Украины, Грузии и Молдовы…. Кроме того предлагают сделать трастовый фонд для Украины из европейских государственных и частных инвесторов для вложения в инфраструктуру. Если политические крикуны все не испортят, то решение ЕП может быть в этом году. По крайней мере, 14 сентября Комитет по иностранным делам Европарламента рассмотрит документ", – прокомментировал инициативу европарламента глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.