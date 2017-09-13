Toshiba предварительно договорилась с Bain Capital о продаже полупроводникового бизнеса

Toshiba Corp. и группа инвесторов во главе с американским фондом прямых инвестиций Bain Capital подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий продажу полупроводникового бизнеса японской компании.

Стороны намерены заключить финальное соглашение до конца текущего месяца, говорится в сообщении Toshiba.

Подписанный меморандум о взаимопонимании не запрещает Toshiba вести переговоры с другими потенциальными претендентами на ее бизнес по выпуску чипов памяти, отмечают в компании.

Группа инвесторов во главе с Bain Capital была обозначена в качестве предпочтительного покупателя полупроводникового подразделения Toshiba еще три месяца назад, однако процесс продажи операций японский компании застопорился из-за ее разбирательств с партнером - Western Digital, а также ряда других факторов.

Японской компании необходимо завершить продажу операций по выпуску чипов до марта следующего года, чтобы закрыть дыру в балансе в размере нескольких миллиардов долларов, образовавшуюся из-за крупных списаний ее американской атомной "дочки" - Westinghouse, и избежать делистинга акций с Токийской фондовой биржи.

Ранее сообщалось, что консорциум во главе с Bain Capital, в который также входят японская госкорпорация Innovation Network Corp. of Japan (INCJ), Development Bank of Japan и южнокорейская SK Hynix, предложили порядка 2,1 трлн иен ($19,1 млрд) за полупроводниковый бизнес Toshiba.

"Toshiba намерена заключить финальное соглашение на условиях, полностью соответствующих целям компании, как можно быстрее", - говорится в сообщении Toshiba.