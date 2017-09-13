"Укрпочта" закупает телерекламу на сумму до 12,1 млн грн

ПАО "Укрпочта" объявила о планах провести телевизионную рекламную кампанию стоимостью до 12,1 млн грн.

Как говорится в объявлении о конкурсе, заявки на него принимаются до 11 октября этого года, а сам аукцион намечен на 16 ноября.

Согласно конкурсной документации, рекламная кампания рассчитана на конец 2017-2018 года.

Основным требованием к участникам тендера является закупка на национальных каналах для всех клиентов не менее 10 тыс. eqGRP в среднем за 12 месяцев за период с 2015 год по первую половину 2017 года. Другое условие – опыт работы минимум с двумя крупными рекламодателями с объемом закупок от 2 тыс. eqGRP с позитивным откликом от таких клиентов.

Помимо того участник тендера не должен работать в данное время с основным прямым конкурентом "Укрпочты" – "Новой почтой", а также с компаниями, являющимися конкурентами "Укрпочты" на рынке денежных переводов – Moneygram, Western Union и других.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

"Укрпочта" в январе-июне 2017 года получила чистый убыток 359,82 млн грн по МСФО против 18,79 млн грн чистой прибыли, а ее выручка выросла на 2,4% – до 2 млрд 206,8 млн грн.