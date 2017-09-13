Apple представила премиальный iPhone X, поставки начнутся в ноябре

Apple представила во вторник три новых серии смартфонов, в том числе флагманский iPhone X с функцией распознавания лица, цена которого в России будет начинаться от 79 990 руб. и который начнет доставляться покупателям только с начала ноября.

На iPhone, первая модель которого вышла 10 лет назад, приходится сейчас 2/3 выручки корпорации, и рынок с нетерпением ожидал презентации новой модели смартфона, подняв цены на акции Apple на 40% с начала года.

iPhone X имеет больший по размерам экран Super Retina с диагональю 5,8 дюйма, более мощный процессор, камеры с улучшенными возможностями, беспроводную зарядку, продолжительность работы смартфона от батареи будет дольше на два часа.

Пользователям не нужно будет, как на прежних моделях, нажимать кнопку Ноme, чтобы попасть на главный экран - достаточно будет просто смахнуть по дисплею в любой его точке.

Новая технология Face ID, согласно заявлению Apple, будет легко настраиваться, с помощью нее можно будет разблокировать телефон, выполнять аутентификацию и оплачивать покупки.

Новый флагман Apple станет самым дорогим телефоном в истории компании, его цена в США будет начинаться от $999.

Одновременно Apple представила во вторник модели iPhone 8-й серии, которые будут более доступными по цене (от $699), а также новые Apple Watch. Цена модели iPhone SE при этом снижена до $349.

Компания впервые сделала свой модельный ряд смартфонов столь широким.

Обычно новые модели Apple начинала доставлять покупателям в США уже в сентябре, и отсрочка старта поставок до ноября может свидетельствовать о сложностях, связанных с производством новой флагманской модели iPhone.