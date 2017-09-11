Реформирование сельской медицины предусматривает отдельную программу по внедрению телемедецины

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал отдельную программу по финансированию развития телемедицины в селе.

"Мы говорили с Всемирным банком во время моей встречи в Вашингтоне, с президентом Кимом. Это будет отдельная программа поддержки телемедицины в селе в Украине. Кроме того, я буду просить правительство и народных депутатов учесть расходы на эту программу и в бюджете 2018 года", - сказал президент в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины в Киеве в понедельник.

П/Порошенко выразил надежду, что в рамках реформирования сельской медицины, в каждой амбулатории будет проведен широкополосный интернет, который позволит пациенту получить доступ к консультациям соответствующего специалиста и "сохранить тот золотой час, который является чрезвычайно важным при многих заболеваниях".

"Мы должны иметь широкополосный интернет, связь четвертого поколения - внедрение 4G, необходимое оборудование провести необходимые строительные работы, мотивацию для врача", - отметил президент.