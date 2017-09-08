Apple и Amazon вступили в борьбу за права на прокат фильмов про Джеймса Бонда

Компании Amazon и Apple входят в число претендентов на покупку прав на прокат фильмов про агента секретной службы Джеймса Бонда, говорится в сообщении издания Hollywood Reporter.

Права на легендарную франшизу принадлежат MGM и Eon Production. Прокатчиком двух предыдущих фильмов была Sony Entertainment, которая также входит в число претендентов на новую сделку с правообладателями. Другие кандидаты - Warner Brothers, Fox и Universal.

Стоимость всей франшизы оценивается экспертами в $2-5 млрд, и такие суммы не являются неподъемными для Apple и Amazon. Hollywood Reporter допускает, что компании могут попытаться приобрести все права на этого персонажа.

Эксперты отмечают, что франшиза таит себе огромный скрытый потенциал, поскольку в современных реалиях кинокомпании стараются получить выгоду от своих интеллектуальных прав на известных героев во всех сферах, включая сериалы, интернет-контент и производство различных товаров, тогда как Джеймс Бонд фигурирует только в полнометражных фильмах и видеоиграх.

Последний фильм про агента 007, "Спектр", вышел в прокат осенью 2015 года и собрал более $880 млн. Премьера следующей картины запланирована на ноябрь 2019 года. Ожидается, что этого персонажа вновь сыграет актер Дэниэл Крейг, принявший участие в четырех последних фильмах франшизы.