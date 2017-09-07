Нацсовет по телерадиовещанию объявил предупреждение телеканалам ТВi, ZIK и Одесской ТРК "Град"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалам ТВi, ZIK и Одесской ТРК "Град", а также назначил внеплановые проверки деятельности ЗАО "Радиокомпания Люкс" и нескольких телеканалов, передает издание "Детектор Медиа".

Так, предупреждение телеканалу ТВi (ООО "Инфо24", Киев) связано с отсутствием спутникового вещания, ZIK (ТРК "Мост ТВ", Львов) - за нарушения относительно технических параметров, а также ТРК "Град" (Одесса) в связи с показом фильмов с просроченными прокатными удостоверениями.

По данным издания, Нацсовет приглашал на свое заседание руководителя или уполномоченного представителя ООО "Инфо24" (телеканал ТВi) на свое заседание для рассмотрения вопроса о проведении внеплановой проверки, однако никто не появился.

По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, ТBi вещает в интернете, но не вещает на спутнике, из-за чего Нацсовет признал наличие нарушения и объявил ООО "Инфо24" предупреждение.

В то же время представитель Одесской ТРК "Град" присутствовал на заседании Нацсовета и объяснил показ телекомпанией фильмов с просроченными прокатными удостоверениями неразберихой, вызванной в компьютерах ТРК вирусом Petya. Хотя, по его словам, компьютеры были защищены и почти не пострадали в результате мощной кибератаки 27 июня, именно в данных по срокам прокатных удостоверений фильмов произошел сбой.

Нацсовет также принял решение о назначении внеплановых проверок деятельности ЗАО "Радиокомпания Люкс" ("Люкс ФМ") - по соблюдению квот на песни на украинском языке, ОАО "НСТУ" - из-за отсутствия 5 августа, в День памяти по случаю 80-годовщины "Большого террора", на экране горящей свечи, ООО " Ньюс Нетворк"- из-за отсутствия информации о Дне памяти.