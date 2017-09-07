Facebook: недостоверные учетные записи использовались для распространения политических сообщений

Facebook сообщила, что идентифицировала примерно 470 недостоверных учетных записей, которые социальная сеть связывает с Россией и через которые были распространены тысячи сообщений политического характера в период с июня 2015 г. по май 2017 г.

Представители Facebook предоставили эти данные следователям, которые изучают возможное вмешательство России в президентские выборы США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

"При анализе произведенных затрат на рекламу мы обнаружили, что в период с июня 2015 года по май 2017 года приблизительно $100 тыс. было потрачено примерно на 3 000 объявлений, связанных с примерно 470 недостоверными учетными записями и страницами, нарушающими нашу политику. Наш анализ показывает, что эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, ими управляли из России", - говорится в заявлении начальника службы безопасности социальной сети Facebook Алекса Стамоса.

А.Стамос считает, что с помощью этих страниц и учетных записей распространялись политические сообщения на спорные темы, такие как иммиграция, контроль за оружием, защита прав сексуальных меньшинств и другие.

"Недостоверные учетные записи в Facebook не разрешены, и, вследствие этого, обнаруженные учетные записи и страницы, которые были активны, закрыты", - говорится в сообщении А.Стамоса.