StarLadder и Kyiv Smart City предлагают Киевсовету присоединиться к проведению финала Чемпионата мира по киберспорту

Украинская компания StarLadder, занимающаяся организацией киберспортивных турниров по всему миру, и инициатива Kyiv Smart City предлагают Киевскому городскому совету присоединиться к организации в столице Чемпионата мира по компьютерным играм.

Текст соответствующей инициативы размещен в электронной системе "Бюджет участия – Общественный Проект Киев".

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" представитель компании StarLadder Степан Шульга, организаторы рассчитывают на частичное покрытие стоимости аренды Национального дворца "Украина" в размере 2 млн грн. При этом, сказал он, в случае помощи со стороны КГГА выделенная на проведение финала турнира сумма буде возвращена в городской бюджет.

Как отметил менеджер проектов Kyiv Smart City Андрей Тымчишин-Валевский, киберспорт является частью креативной экономики.

Согласно плану мероприятий, в декабре 2017 года StarLadder планирует пригласить для участия в финальной части турнира топ-команды, в январе 2018-го - подписать договор с местом проведения и начать информационно-рекламную кампанию.

Первый и второй этапы квалификационного отбора в финальную часть Чемпионата мира по компьютерным играм планируется провести в феврале – марте, финал – в апреле 2018 года.

В целом, согласно тексту проекта, организация финала чемпионата обойдется приблизительно в 12 млн грн.

Созданная в 2007 году украинская компания StarLadder, занимается организацией киберспортивных турниров StarSeries и Invitational по таким дисциплинам, как Dota 2, CS:GO и Hearthstone, а также трансляцией мировых киберспортивных событий, поддержкой платформ для проведения аматорских, полупрофессиональных и профессиональных турниров.

В рамках мирового киберспортивного чемпионата WESG 2017 компания StarLadder организует европейскую и американскую квалификации, а также квалификации в субрегионах.

Kyiv Smart City - инициатива, направленная на развитие разумной городской инфраструктуры.