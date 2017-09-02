"Киевстар" выступает за разработку и принятие позволяющего сократить кражи мобильных телефонов закона

Мобильный оператор "Киевстар" выступает за разработку и принятие закона, который бы позволил значительно сократить количество краж мобильных телефонов, сообщил президент компании Петр Чернышов.

"Мы сейчас обсуждаем (с правоохранительными органами – ИФ) принятие нового такого закона. В Украине очень большая проблема воровства мобильных телефонов, достаточно часто это происходит", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в среду, посвященной подписанию меморандума с Национальной полицией Украины, в рамках которого запускается проект "Поиск детей".

По словам П.Чернышова, те, кто ворует мобильные устройства, пользуются тем, что, украв телефон, который, например, был подключен к "Киевстару", можно выбросить сим-карту и подключиться к другому оператору без каких-либо проблем.

"Я бы хотел, чтобы в Украине был стандартный закон, который гласил бы: если один оператор или полиция сообщает о краже телефона, а вы знаете, что у каждого телефона есть IMEI-идентификатор, то любой оператор обязан его из своей сети выключить. Тогда это резко приведет к снижению количества краж, поскольку будет намного меньше мотивация к этому. Если такой закон каким-то образом удастся нам принять, этот будет здорово", - резюмировал президент "Киевстара".

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в поиске пропавших без вести детей, который регулирует правовые и технические аспекты порядка информирования абонентов мобильной связи в определенном регионе об исчезновении несовершеннолетнего на данной территории.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец июня этого года 26,1 млн абонентов.

Акционеры "Киевстар" – международная группа Veon Ltd. (ранее – VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.