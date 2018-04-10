Спорт

19:58 10.04.2018

Пятов продлил контракт с "Шахтером" на 2,5 года

Пятов продлил контракт с "Шахтером" на 2,5 года

Вратарь ФК "Шахтер" Андрей Пятов продлил контракт с клубом на 2,5 года.

"Я уже 11 лет в команде, многого добился вместе с "горняками".  Донецкий клуб продолжает ставить перед собой самые амбициозные цели, и очень приятно, что на меня рассчитывают руководители и тренерский штаб. Сбавлять обороты не собираюсь, планирую и дальше поддерживать ту форму, которую набрал. Никогда не скрывал, что хочу закончить карьеру в "Шахтере", - прокомментировал он подписание контракта пресс-службе клуба.

В "Шахтер" А.Пятов перешел в 2006 году из полтавской "Ворсклы". За это время 7 раз становился чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок Украины, является обладателем Кубка УЕФА 2009 года. За сборную Украины 33-летний вратарь сыграл 80 поединков.

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