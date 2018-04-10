ГПУ завершила досудебное расследование дела о госизмене экс-чиновников АР Крым

Управление Генеральной прокуратуры Украины по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывших высокопоставленных должностных лиц АР Крым по фактам государственной измены, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершения ряда других особо тяжких преступлений.

Как сообщает во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Украины, речь, в частности, идет о самопровозглашенных "главе Крыма" Сергее Аксенове, экс-"прокуроре" Наталье Поклонской, председателе "Государственного совета Крыма" Владимире Константинове и других бывших чиновниках АР Крым.

"В ходе досудебного расследования в отношении подозреваемых в уголовном производстве следователям судьями Печерского районного суда г.Киева предоставлены разрешения на осуществление специального досудебного расследования, которые обжалованы в апелляционной инстанции. По результатам предварительного расследования 07.04.2018 в газете "Урядовый курьер" опубликованы сообщения о завершении досудебного расследования в отношении подозреваемых Поклонской Н.В., Аксенова С.В., Константинова В.А. и других бывших чиновников АР Крым и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования, согласно требованиям ст. 290 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что по завершению ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в Апелляционный суд гКиева для установления подсудности его рассмотрения.

Как сообщалось, 6 апреля 2017 года Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой дать разрешение провести заочное досудебное расследование в отношении т.н. "чиновников" из оккупированного Россией Крыма, в частности самопровозглашенных "главы Крыма" Сергея Аксенова и экс-"прокурора" Натальи Поклонскойю

"Управление... Генеральной прокуратуры Украины обратилось в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального (заочного - ИФ) досудебного расследования в отношении В. Константинова, С. Аксенова, Н.Поклонской, С.Абисова, В.Мельниченко, С.Шахова, Р.Темиргалиева, П.Зимы, А.Чалого и Ю.Дойникова", - говорилось в обнародованном сообщении.

Следствием установлено, что указанные лица в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участие в ней.