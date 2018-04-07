Спорт

16:07 07.04.2018

"Динамо" разгромило "Зарю", "Шахтер" обыграл "Верес"

"Динамо" разгромило "Зарю", "Шахтер" обыграл "Верес"

Киевское "Динамо" со счетом 4:0 обыграло луганскую "Зарю" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу.

Победу столичной команде принесли голы Никиты Бурды, Беньямина Вербича, Артема Беседина, Виктора Цыганкова.

Лидер чемпионата "Шахтер" на выезде обыграл "Верес" со счетом 2:0. Точные удары на счету Тайсона и Давида Хочолавы.

"Шахтер" по-прежнему опережает "Динамо" на 6 очков в турнирной таблице. 14 апреля лидеры чемпионата сыграют между собой в Харькове.

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