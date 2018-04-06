Спорт

14:09 06.04.2018

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Новым президентом Украинской футбольной Премьер-лиги избран швейцарский юрист, бывший руководитель главной футбольной лиги Швейцарии Томас Гримм.

На собрании клубов-участников УПЛ в пятницу за его кандидатуру, которая была единственной, проголосовали представители 10 из 12 клубов. "Динамо" и "Заря" воздержались.

Т.Гримм избран президентом УПЛ на 4 года.

Возглавлявший УПЛ с февраля 2016 года Владимир Генинсон не выдвигал свою кандидатуру.

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Интерфакс-Украина
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