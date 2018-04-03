Семь стран вошли в число претендентов на проведение Олимпиады-2026 - МОК

Национальные олимпийские комитеты семи стран претендуют на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В числе претендентов: Национальный олимпийский комитет Австрии (город Грац), НОК Канады (Калгари), НОК Турции (Эрзурум), НОК Италии (Кортина д'Ампеццо / Милан / Турин), Швеции (Стокгольм), Швейцарии (Сьон) и Японии (Саппоро).

"Я горячо приветствую интерес НОК и городов к проведению зимних Олимпийских игр. Наша цель состоит не только в том, чтобы иметь рекордное количество кандидатов, но в том, чтобы выбрать лучший город для проведения лучших зимних Олимпийских игр с участием лучших спортсменов со всего мира", - сказал президент МОК Томас Бах.

Город, который примет ОИ-2026 года будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

В 2018 году зимние Олимпийские игры состоялись в Пхенчхане (Южная Корея), в 2022 году они пройдут в Пекине.

Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, Калгари - в 1988-м, Турин - в 2006-м. В Стокгольме в 1912 году проходила летняя Олимпиада.