Единственным кандидатом в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Единственным кандидатом на пост президента Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарский юрист Томас Гримм, который ранее возглавлял футбольную лигу Швейцарии, сообщает пресс-служба УПЛ.

Возглавлявший до последнего времени УПЛ Владимир Генинсон решил не выдвигать свою кандидатуру.

Отчетно-выборные общие сборы участников лиги, на которых будут выбирать президента Украинской футбольной Премьер-лиги, состоятся 6 апреля.