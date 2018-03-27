Спорт

20:48 27.03.2018

Единственным кандидатом в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Единственным кандидатом в президенты Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарец Гримм

Единственным кандидатом на пост президента Украинской футбольной Премьер-лиги стал швейцарский юрист Томас Гримм, который ранее возглавлял футбольную лигу Швейцарии, сообщает пресс-служба УПЛ.

Возглавлявший до последнего времени УПЛ Владимир Генинсон решил не выдвигать свою кандидатуру.

Отчетно-выборные общие сборы участников лиги, на которых будут выбирать президента Украинской футбольной Премьер-лиги, состоятся 6 апреля.

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