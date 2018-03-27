Спорт

17:44 27.03.2018

Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче

Сборная Украины обыграла Японию в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу обыграла со счетом 2:1 команду Японии в товарищеском матче в бельгийском Льеже.

На 21-й минуте украинцы открыли счет после дальнего удара защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого и рикошета от Наомиши Уэда. На 41-й минуте японцы сравняли счет усилиями Томоаки Макино.

Победу команде Андрея Шевченко на 69-й минуте принес полузащитник "Зари" Александр Караваев.

Япония является участником чемпионата мира 2018 года.

23 марта Украина сыграла вничью 1:1 в товарищеском матче с еще одним участником ЧМ-2018 Саудовской Аравией.

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