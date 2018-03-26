"Динамо" разъяснило болельщикам нюансы поездки на матч 1 апреля в Мариуполь, куда киевский клуб отказался ехать в августе

Киевский футбольный клуб "Динамо" проинформировал своих болельщиков, что для них будет выделен отдельный сектор на стадионе Мариуполя (Донецкая обл.), где 1 апреля команды сыграют в рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, стоимость билета в этот сектор для фанатов "Динамо" – 40 грн, а приобрести их можно в день матча в гостевой кассе.

"Важно! При въезде в город Мариуполь будет проводиться проверка наличия документов, удостоверяющих личность. Граждане без документов не смогут въехать в город", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в конце лета 2017 года "Динамо" отказалось ехать на матч чемпионата в Мариуполе 27 августа 2017 года, а также не отправило в Мариуполь 18 и 26 августа свою юношескую и молодежную команду.

11 сентября 2017 года Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ принял решение засчитать "Динамо" техническое поражение (0:3) за неявку на матч в Мариуполь. 14 ноября 2017 года оно было подтверждено решением Апелляционного комитета ФФУ. После этого киевский клуб обратился в Лозаннский суд, который 19 февраля 2018 года оставил в силе данное решение.

После 24 из 32 туров чемпионата Украины "Динамо" отстает от лидирующего "Шахтера" на 6 очков.