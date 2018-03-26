Спорт

11:28 26.03.2018

В киевском конноспортивном клубе"IIC" довели лошадей до истощения

В киевском конноспортивном клубе"IIC" довели лошадей до истощения

Федерация конного спорта Киевщины и ГО Всеукраинская конная ассоциация заявляют, что руководство киевского конноспортивного клуба "IIC" (территория КСШ "Авангард") жестоко обращается с лошадьми и довело животных до истощения.

"Жестокое обращение заключается в следующем: содержание в антисанитарных условиях (грязь в денниках лошадей, лошади стоят в моче и кале); кормление низкокачественными кормами в 3-4 раза меньше стандартной суточной нормы питания лошадей; много коней не выводятся на улицу по несколько недель; не соблюдаются ветеринарные нормы (регулярный осмотр, обследования), травмированы и больные лошади не получают надлежащего лечения, часть лошадей доведена до анорексии; хозяин позволяет себе тренироваться и проводить тренировки на истощенных лошадях и выезжать на них на соревнования", - сказано в сообщении Всеукраинской конной ассоциации на странице dtp.kiev.ua в Фейсбук.

По информации ассоциации, владельцем конноспортивного клуба "IIC", г.Киев, ул.Касияна, 1 является Александр Ковальчук.

"Животные находятся на грани гибели… Человек, который ими владеет, не хочет содержать их в надлежащих условиях или отдать в хорошие руки, а смотреть за ними не способен", - отмечают в конной ассоциации и призывают общественность и государственные структуры, осуществляющие соответствующий контроль, вмешаться в ситуацию.

В Федерации конного спорта Киевщины (ФКСК) подтвердила факты жестокого обращения с лошадьми.

"Нами создана комиссия по расследованию обстоятельств инцидента. Результаты работы комиссии будут опубликованы в ближайшее время. На период работы комиссии Федерация приняла решение об отстранении клуба "IIC" и его собственника Ковальчука Александра Артуровича от всех мероприятий, которые проводит ФКСК. Федерация примет все возможные меры по спасению лошадей данного клуба", - сказано на сайте федерации.

ФКСК проинформировали, что по состоянию на 23 марта путем переговоров с владельцем лошадей удалось вывезти четырех пострадавших животных.

"В течение двух дней мы активно работали над спасением лошадей конюшни КСК "IIC". На место выехала специально созданная комиссия, ветеринарные врачи которой сделали заключение о состоянии лошадей", - сказано в сообщении ФКСК на странице в соцсети Фейсбук.

"Продолжаем работать над тем, чтобы остальные лошади получили достойное содержание", - добавили в Федерации.

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