На границе с РФ наблюдается скопление грузовиков

В международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка (Харьковская область) и Катериновка (Сумская область) наблюдается накопление грузовых транспортных средств на выезд с территории Украины.

"На 10:00 количество грузовиков у Гоптовки достигло около 60, у Катериновки - 45 автомобилей", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

В информации отмечается, что грузовики накапливаются из-за "медленной работы служб" в российских пунктах пропуска.