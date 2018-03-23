Спорт

09:43 23.03.2018

Глава Деснянской райадминистрации Киева уведомлен о подозрении в декларировании недостоверных данных

Глава Деснянской райадминистрации Киева уведомлен о подозрении в декларировании недостоверных данных

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили главе Деснянской районной государственной администрации Киева о подозрении в декларировании недостоверной информации в бытность его главой Березовской райгосадминистрации Одесской области.

"20 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили главе Деснянской районной государственной администрации в г.Киеве, который в момент совершения преступления занимал должность главы Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)", - сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что должностное лицо внесло заведомо недостоверные данные в электронную декларацию за 2015 год.

"Речь идет о сведениях относительно земельного участка, который находился в пользовании подозреваемого, а также о данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, ранее принадлежавших подозреваемому и безвозмездно отчужденных в ее пользу в 2015 году", - пояснила пресс-служба.

Факт нарушения главой райадминистрации закона Украины "О предотвращении коррупции" и наличия в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК).

Детективы НАБУ считают, что глава РГА умышленно подал недостоверные данные, вероятно, с целью сокрытия значительной части своего и семейного состояния, не желая обнародовать эти сведения в открытых источниках.

Расследование данных фактов детективы НАБУ ведут с декабря 2016 года.

В сообщении не указана фамилия главы РГА. Согласно информации на сайте Деснянской райгосадминистрации Киева, главой района является Геннадий Заболотный.

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