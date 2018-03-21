Спорт

16:30 21.03.2018

На НСК "Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня не будут проводиться никакие мероприятия, кроме финала ЛЧ-2018

На НСК "Олимпийский" с 14 апреля по 5 июня не будут проводиться никакие мероприятия, кроме финала ЛЧ-2018

В связи с подготовкой к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 годов, который состоится 26 мая 2018 года в Киеве, с 14 апреля по 5 июня 2018 года включительно НСК "Олимпийский" будет закрыт для проведения любых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба спорткомплекса, это связано с тем, что вскоре на стадионе начнется активная фаза подготовки к финалу ЛЧ-2018.

Также на НСК "Олимпийский" не будут проводиться экскурсионные туры и спортивные тренировки.

"Обновленный НСК "Олимпийский" радушно откроет свои ворота для проведения мероприятий и других активностей 6 июня 2018 года", - отмечается в сообщении.

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