Украинские лыжники завоевали "серебро" и "бронзу" на зимних Паралимпийских играх

Украинские лыжники получили очередные награды на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщается на странице НОК Украины в "Фейсбуке".

Так, Григорий Вовчинский завоевал серебряную награду, а Максим Яровой стал бронзовым призером Паралимпиады.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинских спортсменов с этими достижениями. "Поздравляю Григория Вовчинского и всю паралимпийскую сборную Украины с "серебром"! Также прекрасный результат у Ярового Максима – "бронза" за соревнования в лыжной гонке на 7,5 км", - написал глава государства на странице в "Фейсбуке".