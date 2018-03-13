Бизнесмен Павел Фукс вручил олимпийцу Александру Абраменко и его тренеру по 50 тысяч долларов

Сегодня в Олимпийском доме состоялась церемония награждения Александра Абраменко и его тренера Энвера Аблаева. Олимпийский чемпион по фристайлу признан лучшим спортсменом февраля 2018 года, а его наставник - старший тренер сборной Украины по фристайлу - Энвер Аблаев - лучшим тренером февраля. Спортсмен и тренер получили награды от Национального олимпийского комитета, а также денежные премии в размере 50 тыс. долларов каждый от бизнесмена и мецената Павла Фукса.

«Это действительно уникальный тандем спортсмена и тренера. Энвер - в прошлом сам спортсмен, как никто понимает, что надо спортсмену для достижения высоких результатов» - заявил http://noc-ukr.org/news/16260/ во время вручения наград глава НОК Сергей Бубка.

«Я сам был спортсменом и прекрасно знаю, как важна любая поддержка. Пообщавшись с Александром и Энвером, еще раз убедился, каким непростым был путь к этой блестящей победе», - сказал во время вручения денежных премий Павел Фукс.

«Титанический труд, который Александр проделал на пути к олимпийской медали, восхищает. Это пример того, что целеустремленность, сила воли, системная работа и вера - залог победы. Победа Абраменко - прекрасная мотивация для молодого поколения!» - написал https://t.me/pavelfuks/6 бизнесмен в Telegram.

«Убежден, что бизнес должен поддерживать спорт, а наши меценаты и бизнесмены - брать пример с подобных замечательных инициатив», - добавил Сергей Бубка.

Ранее украинский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных $50 тыс. призовых средств за олимпийское золото, $25 тыс. - за серебро, $15 тыс. - за бронзу. "Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по $50 тыс. каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!" - написал бизнесмен в своем канале в Telegram.

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Источник фото: Телеграм канал Павла Фукса и сайт НОК. https://t.me/pavelfuks/6 http://noc-ukr.org/news/16260/