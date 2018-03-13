Сборная Украины не будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в России

Сборная Украины не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия), сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. (…) Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал министр на странице в Facebook во вторник.

При этом И.Жданов подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но "все правила имеют исключения". "Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", - добавил он.

Ранее И.Жданов призывал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Этап Кубка мира по биатлону состоится 22-25 марта в Тюмени.