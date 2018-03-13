Спорт

14:10 13.03.2018

Сборная Украины не будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в России

Сборная Украины не будет участвовать в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в России

Сборная Украины не будет принимать участие в 9-м этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени (Россия), сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону. (…) Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал министр на странице в Facebook во вторник.

При этом И.Жданов подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но "все правила имеют исключения". "Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", - добавил он.

Ранее И.Жданов призывал Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

Этап Кубка мира по биатлону состоится 22-25 марта в Тюмени.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Президент Федерации биатлона Украины считает правильным решение бойкотировать этап Кубка мира в РФ

Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира

Украина окончательно осталась без медалей в биатлоне на Олимпиаде-2018 после 9-го места в мужской эстафете

Женская сборная Украины по биатлону заняла 11-е место в эстафете на Олимпиаде, золото – у Беларуси

Украина стала 7-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде

Массовый старт в женском биатлоне не принес Украине медалей на Олимпиаде-2018

Украинские биатлонистки остались без медалей в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Вита Семеренко стала 18-й в гонке преследования на Олимпиаде, у Дальмайер – второе золото

Лучший результат украинских биатлонисток в спринте на Олимпиаде-2018 – 14 место Виты Семеренко, победила немка Дальмайер

Украину на Олимпиаде-2018 будут представлять 33 спортсмена, из них 11 биатлонистов

ПОСЛЕДНЕЕ

Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Биатлонистка Шишкова принесла Украине пятое золото на Паралимпиаде

Четвертое золото Паралимпиады для Украины завоевал Тарас Радь

"Динамо" минимально обыграло "Верес" и продолжает гонку за "Шахтером"

Украинский спортсмен Яровой завоевал "золото" в соревнованиях по лыжным гонкам Паралимпиады-2018 в Пхенчхане

Сборная Украины в первый день Паралимпиады -2018 в Пхенчхане завоевала 5 медалей

"Шахтер" уверенно обыграл "Ворсклу" в Полтаве

"Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Лацио" в Риме в 1/8 Лиги Европы

Кабмин установил надбавку в 100% от оклада тренерам штатных команд национальных сборных Украины по неолимпийским видам спорта

Слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались политиков, а не футболистов - британский МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА