Спорт

12:35 13.03.2018

Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Жданов выступает за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывает Федерацию биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в России.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция как министра и гражданина - я за бойкот. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", - написал И.Жданов на своей странице в Facebook во вторник.

Он отметил, что министерство обращается ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории России.

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