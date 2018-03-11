Спорт

11:57 11.03.2018

Украинский спортсмен Яровой завоевал "золото" в соревнованиях по лыжным гонкам Паралимпиады-2018 в Пхенчхане

Украинский спортсмен Максим Яровой выиграл лыжную гонку (15км), завоевав золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане (Республика Корея), сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

"Поздравляем Максима Ярового с победой в соревнованиях по лыжным гонкам (15км) на Паралимпийских играх в Пхенчхане", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье утром на странице НОК и олимпийской команды в соцсети Фейсбук.

Это вторая золотая медаль для украинской команды на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане. Накануне украинец Виталий Лукьяненко завоевал "золото" в биатлонной гонке на 7,5 км среди спортсменов с нарушением слуха.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады

Украинская сборная завершила участие в Паралимпиаде со 117 медалями

Порошенко отметил значительные успехи украинской паралимпийской сборной

Украинские футболисты завоевали золото Паралимпиады-2016

Суд в Дюссельдорфе отказал в срочном допуске 94 российских атлетов на Паралимпиаду

Украинские паралимпийцы выбороли 11 медалей за шестой день соревнований

Паралимпийская сборная Украины добыла 12 медалей

Украинские паралимпийцы в первый день Игр завоевали 9 наград

Паралимпийские игры-2016 стартовали в Рио

Проблем с трансляцией Паралимпиады-2016 в Рио не будет

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира

Сборная Украины в первый день Паралимпиады -2018 в Пхенчхане завоевала 5 медалей

"Шахтер" уверенно обыграл "Ворсклу" в Полтаве

"Динамо" сыграло вничью 2:2 с "Лацио" в Риме в 1/8 Лиги Европы

Кабмин установил надбавку в 100% от оклада тренерам штатных команд национальных сборных Украины по неолимпийским видам спорта

Слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались политиков, а не футболистов - британский МИД

Дело с отравлением Скрипаля может повлиять на участие Британии в чемпионате мира по футболу в России - Джонсон

Продажа билетов на финал женской Лиги чемпионов в Киеве начинается 6 марта

Сборные Украины и Италии сыграют 10 октября в товарищеском матче

ФК "Шахтер" и власти Мариуполя намерены создать центр развития футбола и спорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА