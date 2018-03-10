Украинские биатлонисты взяли серебро на этапе Кубка мира

Украинская биатлонная команда, неудачно выступившая на олимпиаде в Южной Корее, реабилитировала себе на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, заняв второе место в смешанной эстафете.

Анастасия Меркушина, Вита Семиренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный всю гонку провели в группе лидеров и лишь на самом финише уступили итальянцам, но смогли обойти ставших третьими норвежцев и финишировавших за ними россиян.

В одиночной смешенной эстафете прошедшей ранее в этот же день, Ирина Варвинец и Артем Тищенко также показали хороший результат став четвертыми, проиграв борьбу за медали

Такие хорошие результаты в смешанных эстафетах позволили украинским мужчинам подняться в командном зачете с 11 места на 8, а женщинам укрепить свою третью позицию.