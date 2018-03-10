Сборная Украины в первый день Паралимпиады -2018 в Пхенчхане завоевала 5 медалей

Президент Украины Петр Порошенко поздравил спортсменов украинской сборной на XII Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Республика Корея) с первыми медалями.

"Поздравляю украинских паралимпийцев с прекрасным стартом! В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали 5 наград: 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые. Украина гордится вами", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Так, украинец Виталий Лукьяненко завоевал "золото" в биатлонной гонке на 7,5 км среди спортсменов с нарушением слуха. Украинская биатлонистка Оксана Шишкова финишировала второй в гонке на 6 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Биатлонисты Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский принесли Украине две "бронзы" в гонке на 7,5 км, а Людмила Ляшенко заняла 3-е место в гонке на 6 км (стоя).

На данный момент Украина занимает 4-е место в общем медальном зачете.