Спорт

21:07 09.03.2018

"Шахтер" уверенно обыграл "Ворсклу" в Полтаве

"Шахтер" уверенно обыграл "Ворсклу" в Полтаве

"Шахтер" со счетом 3:0 обыграл на выезде полтавскую "Ворсклу" в 23-м туре, который открыл вторую часть чемпионата Украины по футболу.

"Горняки" уверенно обыграли на выезде третью команду первой части чемпионата благодаря дублю аргентинца Факундо Феррейры в первом тайме, которому ассистировали Бернард и Марлос, и голу Марлос с пенальти во втором тайме.

"Шахтер" пока оторвался от "Динамо" на 9 очков, но киевляне проведут свой матч 23-го тура в воскресенье на своем поле против "Вереса".

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